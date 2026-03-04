Ürdün'den İran'a Sert Uyarı

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, İran'ın Arap ülkelerine füze ve insansız hava aracıyla (İHA) "tehlikeli" saldırıları konusunda uyarıda bulunarak bu eylemlerin bölgeyi daha derin bir çatışmaya sürükleyebileceğini belirtti.

Hassan, Mecliste yaptığı konuşmada ülkesinin ve Ürdün halkının güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu vurguladı.

Ürdün'ün, hiçbir taraf için bir savaş alanı olmayacağını söyleyen Hassan, hiçbir şeyin ülkenin ulusal çıkarları ve vatandaşlarının güvenliğinin önüne geçemeyeceğini ifade etti.

Hassan, Ürdün'ün egemenliği, hava sahası ve sınırlarının korunmasının, güvenlik ve istikrarının dokunulamaz olduğunu, ulusal çıkarların da tüm bölgesel gelişmeler ve taraflarla ilişkilerde temel alınacağını kaydetti.

Ürdün Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın Ürdün ve diğer kardeş Arap ülkelerine füze ve İHA'yla düzenlediği saldırılar kesinlikle kabul edilemez ve kınanması gerekir. Bu saldırılar, savaşın genişletilmesini ve bölgeyi daha derin bir çatışamaya sürüklemeyi amaçlayan ciddi bir tırmanışı oluşturuyor."

Hassan, ülkesinin bu saldırılara paralel savaşı önlemeye; bölgedeki tüm halkları sonuçlarından korumak içi azami çaba gösterdiğini ifade ederek ayrıca bu duruma kalıcı bir çözüm bulma çabalarının sürdüğünü vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.