Ürdün'den İsrail'e Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün'den İsrail'e Kınama

Ürdün, İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı.

19.10.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 3 hastaneyi hedef almasını "uluslararası ve insani hukukun ihlali olarak değerlendirerek" kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 3 hastaneyi hedef alması kınandı.

Açıklamada, hastanelerin hedef alınmasının, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun, özellikle de 1949 Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesinin açık bir ihlali ve kardeş Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarının devamı olarak değerlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ürdün'ün, İsrail'in Endonezya Hastanesi, El-Avde Hastanesi ve Şifa Hastanesi'ne yönelik "barbarca" saldırılarını, Gazze'deki sivil tesisleri hedef almasını ve Filistinlilere temel hizmetleri sağlayan sivil tesisleri sistematik olarak yok etmesini mutlak biçimde reddettiği ve kınadığı vurgulandı.

Sivillerin ve hastanelerde çalışan sağlık personelinin güvenliğinden İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası toplumun, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarını derhal durdurmak için sağlam bir uluslararası duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması, onlara karşı işlenen suçların faillerinin hesaba çekilmesi, sivillerin, insani yardım ve sağlık tesisleri ile barınma merkezlerinin korunması ve İsrail'in süregelen uluslararası hukuk ihlallerinin durdurulması çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi, El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Ürdün, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'e Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:33:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün'den İsrail'e Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.