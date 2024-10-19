Ürdün'den İsrail'e Kınama

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Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 3 hastaneyi hedef almasını "uluslararası ve insani hukukun ihlali olarak değerlendirerek" kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 3 hastaneyi hedef alması kınandı.

Açıklamada, hastanelerin hedef alınmasının, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun, özellikle de 1949 Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesinin açık bir ihlali ve kardeş Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarının devamı olarak değerlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ürdün'ün, İsrail'in Endonezya Hastanesi, El-Avde Hastanesi ve Şifa Hastanesi'ne yönelik "barbarca" saldırılarını, Gazze'deki sivil tesisleri hedef almasını ve Filistinlilere temel hizmetleri sağlayan sivil tesisleri sistematik olarak yok etmesini mutlak biçimde reddettiği ve kınadığı vurgulandı.

Sivillerin ve hastanelerde çalışan sağlık personelinin güvenliğinden İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası toplumun, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarını derhal durdurmak için sağlam bir uluslararası duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması, onlara karşı işlenen suçların faillerinin hesaba çekilmesi, sivillerin, insani yardım ve sağlık tesisleri ile barınma merkezlerinin korunması ve İsrail'in süregelen uluslararası hukuk ihlallerinin durdurulması çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi, El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne saldırı düzenlediği belirtilmişti.