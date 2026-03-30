Ürdün'den İsrail'e Tepki: Din Özgürlüğü İhlali

Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıyamet Kilisesi ile Mescid-i Aksa'yı kapatmasının "din özgürlüğüne yönelik suç" olduğunu bildirdi.

Mumeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Kıyamet Kilisesi ve Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının uluslararası hukuku ihlal ettiği, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne de aykırı olduğunu vurgulayan Mumeni, ibadet yerlerine ulaşımın engellenmesinin "din özgürlüğüne yönelik suç" olduğunu ve Kudüs'ün tarihi kimliğini açıkça hedef aldığını söyledi.

İsrail'in söz konusu ihlallerine devam etmesinin bölgeyi tehlikeli bir tırmanışa sürükleyeceği ve nefreti körükleyeceği uyarısında bulunan Mumeni, İsrail'in işgalci güç olarak Kudüs ve bu kentteki kutsal mekanlar üzerinde hukuki olarak egemenlik sahibi olmadığını vurguladı.

Mescid-i Aksa'nın hukuki olarak Ürdün'ün himayesinde olduğunu hatırlatan Mumeni, Ürdün'ün, ibadet özgürlüğünü kısıtlama, minarelerdeki ezan sesi ile kiliselerin çan seslerini susturma girişimlerine karşı siyasi duruşunu net bir şekilde sergileyeceğini aktardı.

Ürdün, 1994'te İsrail'le imzalanan Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre Kudüs ve oradaki kutsal mekanların himayesi Ürdün'de bulunuyor.

Kıyamet Kilisesi'nde kısıtlı ibadete izin veren İsrail, Aksa yasağını sürdürüyor

İsrail polisi, dün Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.

İsrail'in "güvenlik gerekçesiyle" alındığını iddia ettiği bu karar, başta İtalya olmak üzere çok sayıda ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın kiliseye girişini engelleme kararından geri adım atarak, Kıyamet Kilisesi'ne girişine izin vereceklerini açıklamıştı.

İsrail polisi, bugün işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde kısıtlı şekilde ibadete izin verirken, yaklaşık bir aydır Müslümanların girişini engellediği Mescid-i Aksa'nın ise kapalı kalacağını duyurmuştu.