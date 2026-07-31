Ürdün'den Lübnan'a Yardım Konvoyu - Son Dakika
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Ürdün'den Lübnan'a Yardım Konvoyu

Ürdün\'den Lübnan\'a Yardım Konvoyu
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Ürdün, Lübnan'daki insani krize destek için 11'inci yardım konvoyunu gönderdi.

AMMAN, 31 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün, Lübnan'daki kötüleşen insani durumdan etkilenenlere destek olmak amacıyla tıbbi malzeme ve ilaçların yer aldığı 11'inci yardım konvoyunu gönderdi.

Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün Dışişleri Bakanlığı ve ortak kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanan 18 kamyonluk konvoyda ilaç ve tıbbi malzemeler yer alıyor.

Açıklamada, son sevkiyatla birlikte Lübnan'a gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi taşıyan Ürdün yardım kamyonlarının toplam sayısının 215'e ulaştığı bildirildi.

Ürdün Haşimi Yardım Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Şibli, devam eden yardım sevkiyatlarının Ürdün'ün Lübnan'a verdiği desteğin göstergesi olduğunu belirterek, ortak kurumlarla koordinasyon halinde yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Lübnan, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den Lübnan'a Yardım Konvoyu - Son Dakika

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