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Ürdün'den Suriye Açıklaması

Safedi, Suriye'nin istikrar için önemli olduğunu ve yeniden imar sürecinin başladığını belirtti.

14.01.2025 17:47
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin bölgedeki istikrarın yapı taşlarından biri olduğunu söyleyerek yeniden imar sürecinin 61 yıllık Baas rejiminin düşmesiyle başladığını belirtti.

Safedi, Amman'ı ziyaret eden Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ürdünlü Bakan, Suriye'nin yeni bir dönemin başlangıcında olduğunu vurgulayarak Suriye halkının yaşadığı yıkımı atlatabileceği ve haklarını koruyan bir süreç yaratmak için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Suriye'de yeniden imarın rejimin düşmesiyle başladığını kaydeden Safedi şunları söyledi:

"Suriye bölgede hiçbirimiz için tehdit veya tehlike oluşturmuyor ve yeni yönetimle etkileşimimiz olumluydu. Devletlerini yeniden şekillendirmelerinde onları destekliyoruz. Henüz 40 gün geçti, geçiş sürecini desteklememiz gerekiyor. Yeni yönetimi değerlendirmek için sabırlı olmalıyız."

Suriye'deki terör yapılanmaları ve bunlarla mücadeleye ilişkin Safedi, "Suriye'de DEAŞ henüz varlığını sürdürüyor ve güçlerini toplamaya çalışıyor. Buna toplu olarak karşı koymamız önemli, bunun için de yeni yönetimle görüşmeler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına dair ise saldırılar sürerken ateşkesin olamayacağını ancak, bu saldırganlığın ve felaketin derhal durması gerektiğini ve yardımların ulaşabilmesi için iyi haberlerin gelmesini ümit ettiğini dile getirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarının durdurulması yönündeki İsrail kararına tümüyle karşı olduklarını ve bunun alternatifinin de olmadığını vurguladı.

"Bizler bir insani felakete tanık oluyoruz." diyen Danimarkalı Bakan, Gazze'de ateşkese ulaşılması ve böylece daha fazla yardımın ulaşmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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