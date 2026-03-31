Ürdün'den Uluslararası Topluma Çağrı
31.03.2026 01:12
Ürdün, İsrail'in idam yasasını kınayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

Ürdün, İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasının" yürürlükten kaldırılması için uluslararası topluma derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meclis'te kabul edilen idam yasasının en sert şekilde kınandığı kaydedildi.

Ürdün'ün, uluslararası hukuk kurallarına aykırı olan bu ırkçı, ayrımcı ve gayrimeşru yasaya karşı olduğu aktarıldı.

Bu adımın, İsrail'in Filistin halkına ve onun "kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma" gibi devredilemez haklarına karşı sistematik politikasının bir parçası olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in bu kanunu uygulamasına engel olmak için derhal harekete geçmesi istendi.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi dün, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

Kaynak: AA

Advertisement
