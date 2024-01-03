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Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, Batı Şeria ve Lübnan'ı bölgesel bir savaşa çekmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, Batı Şeria ve Lübnan'ı bölgesel bir savaşa çekmeyi hedefliyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Batı Şeria ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarla yönetim süresini uzatmayı ve bölgesel bir savaşa çekmeyi amaçladığını belirtti. Safedi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'da işlediği suçların, kan dökme ve yıkımdan ibaret olduğunu ifade etti. Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, İsrail'in düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, Batı Şeria ve Lübnan\'ı bölgesel bir savaşa çekmeyi hedefliyor
03.01.2024 - 22:45,  Güncelleme: 22:45
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Lübnan'daki saldırılarla yönetim süresini uzatmayı ve Batı'yı bölgesel bir savaşa çekmeyi hedeflediğini belirtti.

Safedi, Batı Şeria'da tansiyonun yükselmesi ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişinin dün İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Batı Şeria ve Lübnan'ın ateş çemberine dönüştürülmesi, İsrail hükümetinin; yönetim süresini uzatma ve Batı'yı bölgesel bir savaşın içine çekme ajandasının hedeflerindendir." ifadesini kullanan Safedi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'da işlediği suçların; kan dökme ve yıkımdan ibaret bu ajandanın fiiliyata dökülmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Safedi, uluslararası kanunu hiçe saymanın ve aşırılığı dizginlememenin bedelini herkesin ödeyeceğini kaydetti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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