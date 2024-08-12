Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'e Yanıt Verdi - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'e Yanıt Verdi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bölgenin güvenliği ve istikrarı için en büyük tehdit olduğunu belirtti. Safedi, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Ürdün'ü hedef alan sözlerine cevap verdi.

12.08.2024 22:19
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Ürdün'ü hedef alan sözlerine "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uluslararası hukuka yönelik ihlalleri bölgenin güvenliği ve istikrarı için en büyük tehdittir." şeklinde cevap verdi.

Safedi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katz'ın "Ürdün'den silah kaçırıldığı gerekçesiyle İsrail'in Ürdün sınırına duvar inşaatının hızlandırılması" çağrısına cevap verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "Ne uydurma iddialar ne de Ürdün'ün de hedef alındığı aşırılık yanlısı İsrailli yetkililerin paylaştığı yalanlar; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, uluslararası hukuka ve Filistin halkının haklarına yönelik ihlallerinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı için en büyük tehdit olduğu gerçeğini gizleyebiliyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "vahşi saldırılarına" dikkati çeken Safedi, "Bu, İsrail tarihindeki en aşırılık yanlısı hükümetin politikalarının ve yasa dışı uygulamalarının, bölgenin güvenliği ve istikrarına karşı oluşturduğu tehdidin ciddiyetini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Safedi, "gerçeklerin apaçık ve belgeli olduğunu, medyadaki kara propaganda ile yalanların bunları örtemeyeceğini" vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yaptığı açıklamada, "Ürdün sınırı üzerinden işgal altındaki Batı Şeria'da İran destekli gruplar oluşturmak için para ve silah kaçakçılığı yapıldığı" iddiasında bulunarak İsrail'in Ürdün sınırına yönelik duvar inşaatının hızlandırılmasını istemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dün yayımladığı haberde de Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve Gazze Şeridi'nde yapıldığı gibi davranılması gerektiğini savunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'e Yanıt Verdi - Son Dakika

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