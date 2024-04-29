Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail'in Refah kentine kara saldırısını engellemek için uluslararası ortak tutum çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail'in Refah kentine kara saldırısını engellemek için uluslararası ortak tutum çağrısı yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail\'in Refah kentine kara saldırısını engellemek için uluslararası ortak tutum çağrısı yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine muhtemel kara saldırısını engellemek için uluslararası ortak bir tutum belirlenmesi gerektiğini söyledi. Safedi, İsrail'in kara saldırısının gerçekleşmesi durumunda büyük bir katliam yaşanacağı uyarısında bulundu. Ayrıca, İsrail'in tek taraflı uygulamalarının son bulması gerektiğini vurgulayan Safedi, Fransa'nın iki devletli çözümü destekleme ve yerleşimleri yasa dışı bir eylem olarak reddetme konusundaki net tutumunu övdü.

29.04.2024 15:09
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine muhtemel kara saldırısını engellemek için "uluslararası ortak tutum belirleme" çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'da düzenlenen Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu kapsamında Riyad'da bulunan Safedi, Fransız mevkidaşı Stephane Sejoune ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine muhtemel kara saldırısını engellemek için net uluslararası ortak bir tutum edinilmesi gerektiğini kaydeden Safedi, kara saldırısının başlaması durumunda "gerçek bir katliam" yaşanacağı uyarısında bulundu.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşası ve Filistin topraklarına el konulması gibi İsrail'in tek taraflı uygulamalarının son bulması gerektiğini vurgulayan Safedi, Fransa'nın "iki devletli çözümü destekleme ve yerleşimleri yasa dışı bir eylem olarak reddetme konusundaki net tutumundan" övgüyle söz etti.

Fransız Bakan Sejoune de Safedi'ye Lübnan'da yeni bir cephe açılmasını önlemek için sarf ettikleri çabalar hakkında bilgi verdi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Riyad Ekonomi Forumu özel oturumunda dün yaptığı konuşmada, "Gazze'deki (saldırılarını) bitirdikten sonra İsrail'in Batı Şeria'ya yönelip halkını Ürdün'e sınır dışı etmesinden endişe duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Abbas, 2,2 milyon Filistinlinin ülke dışına sürülmesi ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin işgal edilmesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Fransa, Gazze, Ürdün, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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