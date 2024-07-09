Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in UNRWA'ya suikast girişimi Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik bir planın parçası - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in UNRWA'ya suikast girişimi Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik bir planın parçası

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik suikast girişiminin, Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik daha büyük bir planın parçası olduğunu söyledi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin İsrail saldırılarıyla daha da kötüleştiğini belirtti ve UNRWA'nın hizmetlerinin İsrail güçlerinin baskısı sebebiyle kısıtlı olduğunu ifade etti. Gazze'de binlerce çocuk ailesiz ve kayıp kalırken, İsrail'in saldırıları UNRWA tesislerine zarar verdi ve en az 190 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti.

09.07.2024 15:07
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) "siyasi suikast girişiminin", Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik daha büyük bir planın parçası olduğunu söyledi.

Safedi, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile başkent Amman'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

"Gazze Şeridi'ndeki insani felaket İsrail saldırılarının devam etmesiyle daha da kötüleşiyor." diyen Safedi, Gazze'ye giren insani yardım miktarının Filistinlilerin asgari ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamadığını kaydetti.

UNRWA'nın hizmetlerini yerine getirmesinin İsrail güçlerinin baskısı sebebiyle kısıtlı olduğuna dikkati çeken Safedi, "İsrail'in UNRWA'ya siyasi suikast girişimi, Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik daha büyük bir planın parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'de 17 bin çocuk ailesiz, 20 bin çocuk kayıp"

Lazzarini ise basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "Gazze Şeridi'nde yaklaşık 17 bin çocuk ailesiz kalırken, 20 bin çocuk ise hala kayıp." dedi.

İsrail sürdürdüğü saldırılar nedeniyle en az 190 UNRWA çalışanının öldürüldüğünü aktaran Lazzarini, saldırların UNRWA tesislerinin yarısından fazlasına zarar verdiğini belirtti..

Lazzarini ayrıca, mali sıkıntı içinde olduğunu söylediği UNRWA'nın Gazze'de "açık ve şiddetli bir düşmanlıkla" karşı karşıya olduğunu ve bu ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini talep etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in UNRWA'ya suikast girişimi Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik bir planın parçası - Son Dakika

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