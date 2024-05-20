Ürdün, Gazze'deki sağlık çalışanlarını tahliye etmeye çalışıyor - Son Dakika
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Ürdün, Gazze'deki sağlık çalışanlarını tahliye etmeye çalışıyor

Ürdün, Gazze\'deki sağlık çalışanlarını tahliye etmeye çalışıyor

Ürdün, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirerek kapatmasının ardından bölgede mahsur kalan sağlık çalışanı vatandaşlarını tahliye etmeye çalıştığını duyurdu. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, söz konusu vatandaşları en kısa sürede tahliye etmek için çalışıyor.

20.05.2024 17:37
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Ürdün, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirerek kapatmasının ardından bölgede mahsur kalan sağlık çalışanı vatandaşlarını tahliye etmeye çalıştığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın İsrail ordusunca kapatılmasına bağlı olarak Ürdünlü bazı sağlık çalışanlarının Gazze Şeridi'nde mahsur kaldığına dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığının söz konusu doktor ve hemşirelerin durumunu yakından takip ettiğine işaret edilen açıklamada, Ürdünlü sağlık çalışanlarının Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere sağlık hizmeti sunmak için bölgeye gittiği bilgisi verildi.

Ürdünlü gönüllü doktor ve hemşirelerin Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde hizmet verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, söz konusu vatandaşları en kısa sürede tahliye etmek için çalışıyor." denildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmişti. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırı sayısının ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 562 Filistinli öldürüldü, 79 bin 652 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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