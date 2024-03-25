Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye gıda yardımı gönderdi

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Ürdün, son iki günde gıda yardımı taşıyan 73 tırın, Filistin'in Batı Şeria sınırındaki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı üzerinden İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne gönderildiğini duyurdu.

Haşimi Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Gıda Programı'nın işbirliğiyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere 3 konvoy gıda yardımı gönderdiği kaydedildi.

Gıda kolisi ve un yüklü 73 tırdan oluşan konvoyların son iki günde İsrail'e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için yolcu ve yük taşımacılığı için kullanılan Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısından gönderildiği ifade edildi.

Ürdün'ün aralık ayından bu yana aynı güzergahtan Gazze Şeridi'ne 605 yardım tırı gönderildiği belirtildi.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.