Ürdün, Gazzeli Çocukları Tahliye Etti

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AMMAN, 5 Mart (Xinhua) -- Ürdün, 29 Gazzeli çocuğu tedavi etmek amacıyla aileleriyle birlikte salı günü Gazze'den tahliye etti. Toplamda 2.000 Gazzeli çocuğun Ürdün'de tedavi görmesi planlanıyor.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre tahliye, Ürdün tıbbi koridor girişimi çerçevesinde Ürdün ordusu, Dünya Sağlık Örgütü ve Ürdün Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri-Arap Ordusu Askeri Medya Direktörü Mustafa el-Hiyari düzenlediği basın toplantısında 4 çocuğun Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle Marka Askeri Havalimanı yoluyla havadan, 25 çocuğun ise Allenby Köprüsü olarak da bilinen Kral Hüseyin Köprüsü yoluyla karadan tahliye edildiğini kaydetti.

El-Hiyari, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana Ürdün'ün Gazze ve Batı Şeria'daki sahra hastanelerinde tedavi gören toplam hasta sayısının yarım milyonu aştığını da ifade etti.