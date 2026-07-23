Ürdün, İran Füzelerini Engelledi

Ürdün ordusu, son 24 saatte İran'dan fırlatılan 4 füze ile 6 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın Ürdün ordusundan bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'dan düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Haberde, Ürdün hava sahasında, son 24 saatte İran'dan fırlatılan 4 füze ve 6 İHA'nın ordu tarafından engellendiği belirtildi.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.
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