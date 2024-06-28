Ürdün, İsrail'in kaçak yerleşim birimlerinin yasallaştırılmasını kınadı

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Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması talebinin onaylanmasına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kaçak yerleşim birimlerinin yasallaştırılması talebinin onaylanması kınanarak, bunun "Uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına bariz bir meydan okuma ve ciddi bir ihlal" olduğu belirtildi.

"İşgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan yerleşimci terörü ile İsrail'in iki devletli çözüm temelinde adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşma şansını baltalayan yasa dışı ve tek taraflı önlemlerinin durdurulması gerekiyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası hukuk kurallarına ve uluslararası meşruiyet kararlarına uyması gerektiği kaydedildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.