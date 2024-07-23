Ürdün, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü ilan etme kararını kınadı

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Ürdün, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) "terör örgütü" ilan etme kararını kınadı ve bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti.

UNRWA'nın terör örgütü ilan edilmesini öngören yasa tasarısının İsrail Meclisi'nde ilk oylamadan geçmesinin ardından Ürdün Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu karar, Ajansın katledilmesi, siyasi olarak tasfiye edilmesi, Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dönüş ve tazminat haklarını teyit eden sembolik anlamının hedef alınması çalışmasıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, UNRWA'yı hedef alan iddiaları ve uygulamalarıyla, onun Filistin halkına insani yardım sunma konusunda oynadığı merkezi rolü bypass ettiği ve uluslararası hukuku da açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

Ajansın, başta Gazze olmak üzere faaliyet gösterdiği bölgelerde oynadığı rolün ehemmiyetine vurgu yapılan açıklamada, uluslararası topluma, Ajansın insani görevini yerine getirebilmesi için onu siyasi ve maddi olarak destekleme çağrısı yapıldı.

İsrail'de, UNRWA'yı "terör örgütü" ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.