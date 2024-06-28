Ürdün, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim nedeniyle vatandaşlarına seyahatten kaçınma çağrısı yaptı

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Ürdün, İsrail- Lübnan sınırında yükselen gerilim nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahatten kaçınma çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının yayımladığı seyahat uyarısında, Lübnan'da ikamet eden ve şu an orada bulunan Ürdünlülerden Beyrut'taki Ürdün Büyükelçiliğinin internet sitesine derhal kayıt yaptırmaları istendi.

Açıklamada, Ürdün vatandaşlarına Lübnan'daki güvenlik endişeleri nedeniyle bu ülkeye seyahatten kaçınma uyarısında bulunuldu.

Bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor

Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik "büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını" açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

Son olarak ABD, İngiltere, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, İrlanda, Avustralya, Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.