Ürdün, İsrail Meclisi'nin Filistin devletine karşı çıkan önergeyi kabulünü kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail Meclisi'nin Filistin devletine karşı çıkan önergeyi kabulünü kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nin Filistin devletine karşı çıkan önergeyi kabul etmesini uluslararası hukuka karşı tehlikeli bir ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada, İsrail'in aldığı kararların geçersiz olduğu ve Filistin topraklarını işgal ettiği vurgulandı. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları vurmasının da kınandığı belirtildi. Öte yandan, İspanya, Norveç, İrlanda ve Ermenistan'ın Filistin'i resmen tanıma kararı aldığı hatırlatıldı.

18.07.2024 15:56
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Ürdün, İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesini, uluslararası hukuka karşı tehlikeli yeni bir ihlal olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail meclisinin "Filistin devletine karşı çıkan önergeyi kabul etme kararı" kınandı.

İsrail'de alınan söz konusu kararın uluslararası hukuka karşı tehlikeli yeni bir ihlal olarak nitelendirildiği açıklamada, Tel Aviv'in ayrıca söz konusu kararla uluslararası topluma meydan okuduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in işgalci güç olarak aldığı kararların ve attığı tüm adımların geçersiz olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in aldığı kararlarla Filistin topraklarını işgal ettiği gerçeğini değiştiremeyeceği vurgulandı.

Tel Aviv yönetiminin sürekli olarak Filistin halkının haklarını inkar etme yönünde sarf ettiği çabaların bölgeye barış ve güven getirmeyeceğinin altı çizilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü savaşın durdurulması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda sivilleri ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları vurması kınandı.

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge 68'e karşı 9 oyla İsrail Meclisinde kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail Meclisi'nin Filistin devletine karşı çıkan önergeyi kabulünü kınadı - Son Dakika

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