Ürdün Kızılayı'nın Gazze'ye yardım konvoyu Amman'dan hareket etti - Son Dakika
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Ürdün Kızılayı'nın Gazze'ye yardım konvoyu Amman'dan hareket etti

Ürdün Kızılayı\'nın Gazze\'ye yardım konvoyu Amman\'dan hareket etti
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Ürdün Kızılayı, Gazze Şeridi'ne insani yardım konvoyu gönderdi. Konvoy, Mısır limanları ve geçiş noktaları üzerinden Gazze'ye ilerliyor.

AMMAN, 8 Eylül (Xinhua) -- Ürdün Kızılayı, Gazze Şeridi'ne insani yardım konvoyu gönderdiğini açıkladı.

Kurum pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amman'dan yola çıkan konvoyun Mısır limanları ve geçiş noktaları üzerinden Gazze'ye doğru ilerlediğini belirtti.

Ürdün Kızılayı Başkanı Muhammed Hadid konvoyun, ülkesinin Filistin halkına yönelik desteğini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma taahhüdünü yansıttığını söyledi.

Hadid ayrıca, konvoyun gönderilmesine ilişkin işlemleri kolaylaştırdığı için Ürdün hükümetine, yardım ulaştırma konusundaki işbirliği nedeniyle de Mısır makamları ile Mısır Kızılayı'na teşekkür etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ürdün Kızılayı'nın Gazze'ye yardım konvoyu Amman'dan hareket etti - Son Dakika

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