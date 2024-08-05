Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden ile gerilimin düşürülmesi gerektiğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden ile gerilimin düşürülmesi gerektiğini görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölgedeki gerilimin düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Kral 2. Abdullah, Gazze'de ateşkese varılması ve yaşanan felaketin sona ermesinin, bölgenin güvenliğinin korunması ve daha fazla çatışma yaşanmasının önüne geçilmesi için atılması gereken ilk adım olduğunu vurguladı.

05.08.2024 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölgedeki gerilimin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Kral 2. Abdullah'ı telefonla aradı.

Ürdün Kralı, Biden'a, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve bölgesel bir savaşın çıkmaması için kapsamlı bir sükunete varılması gerektiğini iletti.

Kral 2. Abdullah, Gazze'de ateşkese varılması ve yaşanan felaketin sona ermesinin, bölgenin güvenliğinin korunması ve daha fazla çatışma yaşanmasının önüne geçilmesi için atılması gereken ilk adım olduğunu vurguladı.

Tansiyonu yükselten ve uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerin son bulması gerektiğini kaydeden Kral Abdullah, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları ve tek taraflı eylemlerinin, bölgede şiddeti körükleyebileceğini dile getirdi.

Ürdün Kralı, ABD'nin Gazze'deki savaşın sona ermesi ve acil ve kalıcı bir ateşkes konusunda oynayacağı rolün önemine işaret etti.

Biden ise bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi için sarf ettiği çabalardan ötürü Kral 2. Abdullah'a teşekkür etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İspanyol, Norveçli ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüştü

Öte yandan, Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran ile İsrail arasında muhtemel bir çatışmanın önüne geçebilmek için uluslararası düzeydeki temaslarını sürdürdü.

Safedi bu bağlamda, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bölgede yaşanan gerilimin ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının yansımalarının ele alındığı görüşmelerde Safedi, Gazze'deki saldırıların ve uluslararası hukuk ihlallerinin durmasının gerilimin düşürülmesi için atılması gereken öncelikli adım olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Joe Biden, Gazze, Ürdün, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden ile gerilimin düşürülmesi gerektiğini görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:32:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden ile gerilimin düşürülmesi gerektiğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement