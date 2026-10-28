Ürdün Kralı 2. Abdullah, Amman'da Katar Başbakanı Al Sani ile Gazze durumunu görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Amman'da Katar Başbakanı Al Sani ile Gazze durumunu görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Amman'da Katar Başbakanı Al Sani ile bölgesel gerilim ve Batı Şeria'daki durumu görüştü. Kral Abdullah İsrail'in tek taraflı uygulamalarına dikkati çekti; Al Sani Kerek'teki saldırı için taziye iletti. Safedi ile görüşmede Gazze ateşkesi ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Katar Başbakanı Al Sani'yi başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki durum ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Kral Abdullah, Arap ülkelerinin güvenliğini sağlayacak ve bölge halklarının istikrara kavuşmasına katkıda bulunacak kapsamlı bir gerilimi azaltma sürecine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik tek taraflı uygulamalarını sürdürmesinin tehlikelerine dikkati çeken Kral Abdullah, Ürdün ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini belirtti.

Katar Başbakanı Al Sani ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Ürdün'ün Kerek vilayetindeki bir kiliseyi hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini ve yaralılara acil şifa dileklerini Kral Abdullah'a iletti.

Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü

Katar Başbakanı Al Sani, Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel gerilimin sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile Gazze'deki gelişmeler değerlendirildi.

Taraflar, Gazze'de ateşkesin uygulanmasının önemini vurgularken, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

İki bakan, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasının önemine dikkati çekti.

Safedi, Katar'ın bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Görüşmede Al Sani de ülkesinin, deniz ulaşımının serbestisini güvence altına alacak ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmanın önünü açacak tüm diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaPolitikaİsrailGüncelDünyaGazzeAmmanKatarÜrdünSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Trabzon’da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa’da yakalandı Hakkında 152 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki genç Manisa'da yakalandı
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 23:27:19. #7.13#
SON DAKİKA: Ürdün Kralı 2. Abdullah, Amman'da Katar Başbakanı Al Sani ile Gazze durumunu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android