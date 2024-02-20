Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı ile görüştü

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarını ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Bugali'yi başkent Amman'daki Hüseyniyye Sarayı'nda kabul etti.

Kral Abdullah, Ürdün ile Cezayir arasındaki kardeşlik ve tarihi ilişkilerin derinliğini ve iş birliğini özellikle parlamento düzeyinde olmak üzere her alanda genişletmeye önem verdiklerini vurguladı.

Kral Abdullah ayrıca Ürdün'ün Cezayir'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan bir üyesi olarak, Arap ve özellikle de Filistin davasına hizmet edecek, uluslararası barış ve güvenliği korumaya yönelik uluslararası çabalarının başarılı olması konusunda desteklediğini kaydetti.

Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve yardımların ulaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.