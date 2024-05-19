Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze\'de acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Singapur Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ciddiyetine dikkat çeken Kral Abdullah, uluslararası toplumun bir araya gelerek uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Ürdün ve Singapur arasında Gazze'ye yardım konusunda işbirliği ve koordinasyon devam ediyor.

19.05.2024 23:15
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, " Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini" belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, resmi ziyaret için Amman'da bulunan Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen ile bir araya geldi.

Görüşmede Kral 2. Abdullah, "Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Ürdün Kralı ayrıca, İsrail'in Refah'a saldırılarının sonuçlarının "ciddiyeti" konusunda uyardı.

Singapurlu Bakan, Kral 2.Abdullah'ın ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

İki bakan, İsrail'in Gazze saldırılarındaki son durum kapsamında Gazze'deki sivillerin korunması, bölgeye yeterli ve sürdürülebilir insani yardımın sağlanması imkanını veren bir ateşkese varılması için gösterilen çabaları ele aldı.

Görüşmede Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarını, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerini durdurmak için uluslararası toplumun bir araya gelmesinin önemini vurguladı.

Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar karşısında Gazzelilerin güvenli sığınak olarak gördüğü Refah kentine düzenlenen saldırıların durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Singapurlu Bakan ise ülkesinin Ürdün Hava Kuvvetleri aracılığıyla Gazze'ye havadan yardım göndermekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Gazze'ye yardım konusunda iki taraf arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devam ettiğini kaydetti.

İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle bazı ülkeler Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinli öldürüldü, 79 bin 476 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

Singapur, İsrail, Gazze, Ürdün, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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