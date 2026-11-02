Ürdün Kralı Abdullah, İsrail'in yayılmacı emellerini bölge için en büyük tehdit saydı - Son Dakika
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Ürdün Kralı Abdullah, İsrail'in yayılmacı emellerini bölge için en büyük tehdit saydı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, parlamento açılışında İsrail'in yayılmacı emellerinin bölgenin geleceğine yönelik en büyük tehdit olduğunu söyledi. Abdullah, bölgesel güvenlik ve istikrarın Filistin halkının toprakları üzerindeki haklarına kavuşmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in yayılmacı emellerinin bölgenin geleceğine yönelik en büyük tehdit olduğunu belirterek bölgesel güvenlik ve istikrarın Filistin halkının toprakları üzerindeki haklarına kavuşmasına bağlı olduğunu söyledi.

Kral Abdullah, Ürdün Parlamentosunun yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada bölgesel gelişmeleri, Kerek'teki saldırıyı ve parlamento ile hükümetin önceliklerini değerlendirdi.

Ürdün Kralı, İsrail'in ihlallerinin durdurulmasına yönelik uluslararası çağrılara rağmen Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin ve işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırıların sürdüğüne dikkati çekti.

Filistin halkının toprakları üzerindeki haklarına kavuşmadan bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını vurgulayan Abdullah, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı uyarıda bulundu.

Abdullah, "İsrail'in yayılmacı emelleri, bölgenin geleceğine ve umutlarına yönelik en büyük tehdit olmayı sürdürüyor." dedi.

Ürdün'ün ilkelerine ve Arap kimliğine bağlı kalmayı, Arap dünyasının meselelerini savunmayı sürdüreceğini belirten Abdullah, "Benden önce babamın yaptığı gibi benden sonra oğlum da bunu yapacak." diye konuştu.

Kral Abdullah, Ürdün'ün hedefinin Arap dünyasının ortak bir tutum benimsemesi olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Ülkenin güneyindeki Kerek vilayetinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Abdullah, terörle mücadele edeceklerini ve Ürdün'ün güvenliği ile birliğine zarar verilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Abdullah, Kerek'in güneyindeki Hamud Kilisesi'nde 23 Ekim'de düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü saldırının faillerine işaret ederek, "Bunlar büyük Ürdün ailemizin dışına çıktı, bu aileye ihanet etti. Aramızda yerleri yok, ne bugün ne de yarın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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