Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı uyarıda bulundu

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AMMAN, 2 Nisan (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri yerinden etmeye yahut ayırmaya yönelik her türlü girişimi reddettiklerini bir kez daha teyit ederek, Refah'ta yapılacak herhangi bir askeri operasyonun ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Haşimi Kraliyet Sarayı'ndan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamaya göre iki lider, Amman'da düzenlenen bir toplantıda Gazze'de acil insani ateşkes yapılması ve çatışmaların kapsamlı şekilde durdurulması gereğini vurguladı.

Kral Abdullah, Gazze'de insani ateşkes sağlanması yönündeki çabalarından ötürü Mısır'a teşekkür etti.

İki lider, sınır kapılarının açılmasına yönelik çabaların sürdürülmesi ve Gazze'nin tüm bölgelerine acilen insani yardım ulaştırılmasının önündeki tüm engellerin kaldırılmasının önemini vurguladı.

İki lider ayrıca Filistin meselesinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşılması için siyasi bir ufuk yaratılması ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının sağlanması gereğinin altını çizdi.