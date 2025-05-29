Ürdün Kralı'ndan Gazze için insani yardım çağrısı - Son Dakika
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Ürdün Kralı'ndan Gazze için insani yardım çağrısı

29.05.2025 00:01
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Kral 2. Abdullah, Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve yardımların ulaşması için çaba gösterilmesini istedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların sona ermesi ve bölgeye insani yardımların engellenmeden ulaştırılması için çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral Abdullah'ın ABD'li kongre üyelerini Amman'da kabul ettiği ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Abdullah'ın iki ayrı görüşmede ABD Senatörü Jacky Rosen ve Temsilciler Meclisi üyeleri Mike Lawler, Michael McCaul ve Sheila Chervilus McCormick ile bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmelerde, "Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi ve bölgede kapsamlı istikrarın sağlanmasının önemi göz önüne alınarak Ürdün ekonomisinin desteklenmesi gerekliliğinin" ele alındığı bildirildi.

ABD Kongresi üyelerinin, Ürdün ile ABD arasındaki işbirliğini genişletmek, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunmak için düzenli olarak Ürdün'ü ziyaret etmek istediği kaydedildi.

Ürdün Kralı'nın, " Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için ABD'nin üstlendiği önemli role" dikkati çektiği ifade edildi.

2. Abdullah'ın, görüşmelerde başta işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimin azaltılması olmak üzere bölgedeki gelişmeleri, ateşkesle başlayarak Gazze'deki savaşı sona erdirmenin önemini ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmeden ulaştırılmasını sağlamak amacıyla çabaların yoğunlaştırılmasını ele aldığı belirtildi.

AB'nin Filistin halkını destekleme konusundaki önemli rolü

Kral 2. Abdullah'ın, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı telefon görüşmesinde de bölgedeki gelişmeler ile stratejik ortaklığın geliştirilmesinin yollarını ele aldığı duyuruldu.

Görüşmede, Ürdün ile AB arasındaki işbirliğinin derinliği ile bu işbirliğini her alanda genişletmenin yolları değerlendirildi.

Ürdün Kralı'nın, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi, kendi topraklarındaki varlığını sürdürmesi ve iki devletli çözüme dayalı barış için siyasi bir ufuk açılması adına AB'nin Filistin halkını destekleme konusunda üstlendiği rolün önemine değindiği kaydedildi.

Kral Abdullah'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılmasının garanti altına alınması için gösterilen çabaların artırılması gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 901 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 88 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 56'ya, yaralıların sayısı da 123 bin 129'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı'ndan Gazze için insani yardım çağrısı - Son Dakika

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