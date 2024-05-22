Ürdün Kralı ve Umman Sultanı Gazze'deki Tehlikeli Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika
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Ürdün Kralı ve Umman Sultanı Gazze'deki Tehlikeli Gelişmeleri Ele Aldı

Ürdün Kralı ve Umman Sultanı Gazze\'deki Tehlikeli Gelişmeleri Ele Aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Gazze Şeridi'ndeki tehlikeli gelişmeleri ele aldı. İki lider, acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması çabalarının artırılması gerektiğini vurguladı. Ürdün Kralı, uluslararası toplumun derhal harekete geçmesinin önemine değinerek, Filistin-İsrail çatışmasının sona erdirilmesi için iki devletli çözüme dayalı bir siyasi vizyonun bulunması gerektiğini kaydetti.

22.05.2024 23:07
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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Gazze Şeridi'ndeki "tehlikeli gelişmeleri" ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Umman Sultanı Bin Tarık bugün başlayan ve iki gün sürecek Ürdün ziyareti kapsamında, Kral 2. Abdullah ile başkent Amman'daki Besman Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra yatırım ve ekonomi başta olmak üzere tüm alanlardaki işbirliği fırsatlarını geliştirmenin yolları değerlendirildi.

İki lider ayrıca Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve bölgenin her yerine herhangi bir itiraz veya gecikme olmaksızın yeterli ölçüde insani yardımın ulaştırılması çabalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı, görüşmede Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani felaketi durdurmak için uluslararası toplumun derhal ve acilen harekete geçmesinin önemine değindi.

Filistin- İsrail çatışmasını sona erdirmek için iki devletli çözüme dayalı bir siyasi vizyon bulunması gerektiğini kaydeden 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırılarının tehlikesi ve bunun çatışmanın tüm bölgeye yayılmasına yol açacak sonuçları konusunda uyardı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail, 5 Mayıs'ta da Gazze'den Kerem Ebu Salim yönüne atılan roketler nedeniyle sınır kapısının Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 35 bin 709 kişi öldü, 79 bin 990 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA

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