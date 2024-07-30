Ürdün, Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların topyekün savaşa dönüşmesini önlemeye çalışıyor - Son Dakika
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Ürdün, Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların topyekün savaşa dönüşmesini önlemeye çalışıyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ürdün'ün Lübnan'ın yanında olduğunu ve çatışmaların tırmanmaması için çalışmalar yaptığını belirtti. Ürdün, İsrail'in tehditlerini reddederek ülkelerin egemenliğinin önemine vurgu yaptı.

30.07.2024 14:37
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Ürdün'ün Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların topyekün bir savaşa dönüşmesini önlemeye çalıştığı belirtildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ürdün'ün zor günlerden geçen Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Safedi, İsrail'in tehditlerini reddettiklerini belirtti ve ülkelerin egemenliğinin önemine vurgu yaptı.

Safedi, Ürdün'ün Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların tırmanmaması ve topyekün bir savaşa dönüşmemesi için çalışmalar yaptığını, tüm gayretlerini Lübnan için seferber ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Ürdün, Diplomasi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların topyekün savaşa dönüşmesini önlemeye çalışıyor - Son Dakika

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