Ürdün, Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların topyekün savaşa dönüşmesini önlemeye çalışıyor

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Ürdün'ün Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların topyekün bir savaşa dönüşmesini önlemeye çalıştığı belirtildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ürdün'ün zor günlerden geçen Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Safedi, İsrail'in tehditlerini reddettiklerini belirtti ve ülkelerin egemenliğinin önemine vurgu yaptı.

Safedi, Ürdün'ün Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların tırmanmaması ve topyekün bir savaşa dönüşmemesi için çalışmalar yaptığını, tüm gayretlerini Lübnan için seferber ettiğini ifade etti.