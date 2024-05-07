Ürdün, Netanyahu\'nun ateşkes önerisini tehlikeye attı

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Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarla ateşkes önerisini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, X platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir takasının gerçekleşmesi için büyük çabaların sarf edildiğini belirtti.

Hamas'ın da bu doğrultuda bir teklif sunduğuna dikkati çeken Safedi, "Netanyahu gerçekten mutabakata varmak istiyorsa bu teklife ciddiyetle yaklaşmalıdır. Ancak Netanyahu bunun yerine Refah kentine yönelik saldırılarla bu öneriyi tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası halindeki Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.