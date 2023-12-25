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Ürdün Ordusu, Gazze'deki kilisede mahsur kalanlara yardım malzemesi indirdi - Son Dakika
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Ürdün Ordusu, Gazze'deki kilisede mahsur kalanlara yardım malzemesi indirdi

Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara Noel öncesinde havadan yardım malzemesi ulaştırdı. Ürdün Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, İsrail güçlerinin kuşatması altındaki kilisenin üzerine insanı yardım ve gıda malzemesi içeren kutuları paraşütlerle attı. Ürdün ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 7 ayrı operasyonla havadan yardım malzemesi ulaştırdı.

Ürdün Ordusu, Gazze\'deki kilisede mahsur kalanlara yardım malzemesi indirdi
25.12.2023 - 00:29,  Güncelleme: 00:30
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Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir kilisede mahsur kalanlara paraşütlerle yardım malzemesi indirildiğini duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın talimatı doğrultusunda, Gazze Şeridi'ndeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara Noel öncesinde havadan yardım malzemesi ulaştırıldığı belirtildi.

Dünyanın en eski kiliselerinden biri olan Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalan yaklaşık 800 Gazzeli Hristiyan'ın, zorlu koşullar altında, gıda ve temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde hayatta kalmaya çalıştıklarına işaret edilen açıklamada, Ürdün Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, İsrail güçlerinin kuşatması altındaki kilisenin üzerine insanı yardım ve gıda malzemesi içeren kutuları paraşütlerle attığı aktarıldı.

Ürdün ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 7 ayrı operasyonla havadan yardım malzemesi ulaştırdı. Önceki 6 yardım hamlesi, bölgedeki sahra hastanelerine yapılmıştı.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan ve 4. yüzyılda inşa edilen Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, "dünyanın en eski üçüncü kilisesi" olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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