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Ürdün Ordusu, Suriye'den sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla çatışmada 1 asker öldü - Son Dakika
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Ürdün Ordusu, Suriye'den sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla çatışmada 1 asker öldü

Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla çıkan çatışmada 1 askerin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Çatışmada bazı kaçakçılar etkisiz hale getirilirken bazıları Suriye tarafına kaçtı. Ürdün, sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne olan bir ülke ve Ekim 2021'den bu yana Suriye'den gelen insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamıştı.

Ürdün Ordusu, Suriye\'den sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla çatışmada 1 asker öldü
12.12.2023 - 12:41,
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Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla çıkan çatışmada 1 askerin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kuzey sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan uyuşturucu kaçakçıları ile sınır birlikleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü, 1 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, kaçakçılardan bazısının etkisiz hale getirildiği, bazısının ise Suriye tarafına kaçtığı ifade edildi.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

Ürdün ordusu, Ekim 2021'den bu yana Suriye'den Ürdün'e gönderilen uyuşturucu, silah ve patlayıcı yüklü çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Suriye ve Ürdün, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla 23 Temmuz'da bir güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ürdün Ordusu, Suriye'den sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla çatışmada 1 asker öldü - Son Dakika
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