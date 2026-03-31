Ürdün ve Almanya'dan Barış Çabaları
Ürdün ve Almanya'dan Barış Çabaları

31.03.2026 21:08
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Almanya ile ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan ile ABD- İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için sarf edilen çabaları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, ülkesini ziyaret eden Radovan ile başkent Amman'da bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğin ele alındığı görüşmede, ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların yol açtığı bölgesel gerilim masaya yatırıldı.

Savaşı sonlandırma ve bölgede istikrarın sağlanması için sarf edilen çabaları görüşen Safedi ve Radovan, gerilimi sona erdirmenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği korumak için diplomasiyi harekete geçirmenin önemine vurgu yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Gazze Şeridi'ndeki duruma dair ise İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarının son bulması için çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Almanya, Ekonomi, Güncel, İsrail, Ürdün, İran, Son Dakika

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

20:27
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
20:21
A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11’i belli oldu
A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11'i belli oldu
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
