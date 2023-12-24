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Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanları Gazze'deki ateşkes ve insani yardımları görüştü - Son Dakika
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Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanları Gazze'deki ateşkes ve insani yardımları görüştü

Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konularını görüştü. Her iki bakan da Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin sağlanması ve tüm bölgeye yetecek sürdürülebilir insani yardımların ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladı. Bakanlar, bölgede kapsamlı ve adil barış ile istikrarın sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunun altını çizdi.

Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanları Gazze\'deki ateşkes ve insani yardımları görüştü
24.12.2023 - 21:33,
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Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konularını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.

Ürdün ile BAE arasında devam eden koordinasyon ve istişare süreci çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, her iki bakan da Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin sağlanması ve tüm bölgeye yetecek sürdürülebilir insani yardımların ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduklarını ifade eden iki bakan, yerinden edilenlerin de evlerine dönmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlar, bölgede kapsamlı ve adil barış ile istikrarın sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunun altını çizdi.

Safedi'nin BAE ziyaretinin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ürdün ve BAE Dışişleri Bakanları Gazze'deki ateşkes ve insani yardımları görüştü - Son Dakika
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