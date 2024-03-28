Ürdün ve Irak Arasındaki Elektrik Bağlantı Hattı Hizmete Girecek - Son Dakika
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Ürdün ve Irak Arasındaki Elektrik Bağlantı Hattı Hizmete Girecek

Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi, Ürdün'ün er-Rişa elektrik istasyonu ile Irak'ın er-Rutbe istasyonu arasında kurulan elektrik bağlantı hattının 30 Mart Cumartesi gününden itibaren hizmete gireceğini duyurdu. İki ülke arasında Aralık 2018'de imzalanan mutabakat zaptı ile başlayan işbirliği, Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Iraklı mevkidaşı Mustafa el-Kazımi tarafından temelleri atılan projenin tamamlanmasıyla sonuçlanmıştır.

28.03.2024 17:17
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Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi, Irak'la elektrik bağlantı hattının 30 Mart Cumartesi gününden itibaren hizmete gireceğini duyurdu.

Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel Müdürü Emced er-Revaşde, konuyla ilgili olarak Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya açıklamada bulundu.

Revaşde, elektrik hattının, Ürdün'ün er-Rişa elektrik istasyonu ile Irak'ın er-Rutbe istasyonu arasında, 132 kilovolt (13 megawatt) gerilimle çalışacağını ve elektrik bağlantı hattının 30 Mart Cumartesi günü hizmete gireceğini belirtti.

Genel Müdür Revaşde, Irak Elektrik Bakanlığı'nın Irak-Ürdün elektrik hattının işletmesinin tamamlandığını doğruladığını ve hizmete giriş için aynı tarihi belirlediğini aktardı.

Irak ile Ürdün, Aralık 2018'de elektrik alanında işbirliği yapmak ve iki ülke arasında elektrik enterkonneksiyon ağı kurmak amacıyla mutabakat zaptı imzalamıştı.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Iraklı mevkidaşı Mustafa el-Kazımi, 6 Ekim 2022'de, Ürdün'ün, doğu komşusuna elektrik sağlamasını öngören projenin temelini atmıştı.

Kaynak: AA

6 Ekim, Ürdün, Irak, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün ve Irak Arasındaki Elektrik Bağlantı Hattı Hizmete Girecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün ve Irak Arasındaki Elektrik Bağlantı Hattı Hizmete Girecek - Son Dakika
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