Ürdün ve Irak Dışişleri Bakanları İsrail saldırılarını görüştü

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Safedi, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması, bölgedeki tehlikeli tırmanışın azaltılması yönünde gösterilen çabaları görüştü.

Safedi ve Hüseyin, Ürdün ile Irak'ın çeşitli alanlarda iş birliğini artırma ve ilişkileri geliştirmeye yönelik attığı adımları gözden geçirdi.

İki bakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı, tüm uluslararası hukuk ihlalleri ve gerilimi tırmandıran adımlarının durdurulmasının önemini vurgulayarak, İsrail'in söz konusu adımlarının bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden gerilimin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Orta Doğu'da gerilimin tehlikeli bir şekilde tırmandığına işaret eden Bakanlar, bunu durdurmak için alınması gereken önlemleri ele aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.