Ürdün ve KİK, Yemen'deki Ekonomik Gerginliği Azaltma Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

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Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen hükümeti ile Husiler arasında ekonomik gerginliğin azaltılması amacıyla imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in bankacılık sektöründe aylardır süren krizin yatışmasını ve Yemen Hava Yollarının yeniden faaliyete geçmesini sağlayacak anlaşma duyurusunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi'nin, ülkedeki krizin sona erdirilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması, Yemen'in birliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü kapsayan, Yemen halkının sıkıntılarını sonlandıracak siyasi bir çözüme ulaşılması çerçevesinde sarf ettiği çabalardan" övgüyle söz edildi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık sektörü ve Yemen Hava Yollarıyla ilgili gerilimi azaltmaya yönelik tedbirler konusunda vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu adımı "uluslararası toplumun Yemen krizine yüklediği önemin bir teyidi" olarak değerlendiren Budeyvi, anlaşmanın ülkede kapsamlı çözüme ulaşmak adına siyasi süreci başlatmak için uygun atmosferin hazırlanmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in ofisinden dün yapılan açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık ve hava yolları sektörlerinde gerilimi azaltmak amacıyla bazı önlemlerin alınması yönünde anlaştıkları belirtilmişti.

Her iki taraftan BM Ofisine iletilen metinde "tarafların bankalara karşı aldıkları kararlar ve uygulamaları iptal ettiklerini bildirdikleri" kaydedildi.

Söz konusu anlaşma gereği, Sana ile Ürdün arasında uçak seferlerinin yeniden başlayacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.