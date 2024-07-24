Ürdün ve KİK, Yemen'deki Ekonomik Gerginliği Azaltma Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün ve KİK, Yemen'deki Ekonomik Gerginliği Azaltma Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen hükümeti ile Husiler arasında ekonomik gerginliğin azaltılması amacıyla imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı ve KİK Genel Sekreteri, anlaşmanın Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve siyasi bir çözüme ulaşılması çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

24.07.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen hükümeti ile Husiler arasında ekonomik gerginliğin azaltılması amacıyla imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in bankacılık sektöründe aylardır süren krizin yatışmasını ve Yemen Hava Yollarının yeniden faaliyete geçmesini sağlayacak anlaşma duyurusunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi'nin, ülkedeki krizin sona erdirilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması, Yemen'in birliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü kapsayan, Yemen halkının sıkıntılarını sonlandıracak siyasi bir çözüme ulaşılması çerçevesinde sarf ettiği çabalardan" övgüyle söz edildi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık sektörü ve Yemen Hava Yollarıyla ilgili gerilimi azaltmaya yönelik tedbirler konusunda vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu adımı "uluslararası toplumun Yemen krizine yüklediği önemin bir teyidi" olarak değerlendiren Budeyvi, anlaşmanın ülkede kapsamlı çözüme ulaşmak adına siyasi süreci başlatmak için uygun atmosferin hazırlanmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in ofisinden dün yapılan açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık ve hava yolları sektörlerinde gerilimi azaltmak amacıyla bazı önlemlerin alınması yönünde anlaştıkları belirtilmişti.

Her iki taraftan BM Ofisine iletilen metinde "tarafların bankalara karşı aldıkları kararlar ve uygulamaları iptal ettiklerini bildirdikleri" kaydedildi.

Söz konusu anlaşma gereği, Sana ile Ürdün arasında uçak seferlerinin yeniden başlayacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Dışişleri Bakanlığı, Yemen, Ürdün, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün ve KİK, Yemen'deki Ekonomik Gerginliği Azaltma Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:13 Netanyahu, ABD’yi birbirine kattı Kongre önünde çok sayıda gözaltı var Netanyahu, ABD'yi birbirine kattı! Kongre önünde çok sayıda gözaltı var
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 01:38:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün ve KİK, Yemen'deki Ekonomik Gerginliği Azaltma Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement