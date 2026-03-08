Ürdün ve Mısır'dan Bölgeye Sükunet Çağrısı

Ürdün ve Mısır, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışma ortamında bölgede sükunetin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Safedi ile Abdulati görüşmesinin, Arap Birliği videokonferans yoluyla düzenlenecek olan bakanlar düzeyindeki olağanüstü toplantı öncesinde gerçekleştiği vurgulandı.

Görüşmede, iki bakan, ülkeleri arasındaki ortak koordinasyon çerçevesinde bölgedeki tehlikeli gerilimin sonuçlarını ele aldı.

İki bakan, sükunetin yeniden sağlanması, gerilimin azaltılması ve güvenlikle istikrarın pekiştirilmesi için diplomasi yolunun benimsenmesi çağrısında bulundu.

Safedi, ülkesinin İran'ın Ürdün topraklarına ve diğer Arap devletlerine yönelik haksız saldırılarını kınadığını yineledi.

Açıklamada, "Ürdün, vatandaşlarını, güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak için gerekli tüm adımları atacak ve İran saldırganlığıyla mücadelede, attığı tüm adımlarda kardeş Körfez İşbirliği Konseyi devletleriyle tam dayanışma içinde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Abdulati de Mısır'ın, İran'ın Ürdün'e yönelik saldırılarını kınadığını ve ülkesinin Ürdün ile dayanışma içerisinde olduğunu yineledi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Ürdün de dahil, bölgedeki Arap ülkelerinde bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenliyor.

ABD - İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.