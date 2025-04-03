Ürdün ve Mısır'dan Gazze için ortak çaba

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nde sükunetin sağlanması ve ateşkesi güçlendirme çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi ve Abdulati telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin, " İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde gerginliği tırmandırması ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesi" nedeniyle yapıldığı belirtildi.

İki bakanın görüşmede, Mısır ve Katar'ın "Gazze Şeridi'nde sükuneti sağlamak ve ateşkesi sağlamlaştırmak için ortak çabaları" ele aldığı kaydedildi.

Safedi ve Abdulati'nin ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tekrar eden baskınlarını, işgalini ve provokasyonlarını da görüştüğü aktarıldı.

Ürdün ve Mısır dışişleri bakanlarının, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini de bu provokasyonların bir parçası olarak değerlendirdiği ifade edildi.