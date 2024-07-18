Ürdün ve Mısır, Gazze'deki ateşkes için koordinasyonu sürdürüyor

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Ürdün ile Mısır, Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla "dost ve kardeş" ülkelerle koordinasyon ve istişarelerin devam ettiğini bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Eymen es-Safedi, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durması ve neden olduğu insani krizlerin son bulması için sarf edilen çabaları ele alan ikili, "derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin her yerine acil insani yardım erişiminin sağlanması için kardeş ve dost ülkelerle koordinasyon halinde çalışmaya devam edildiğini" vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına acil, yeterli ve koşulsuz yardım girişi için tüm kapıların açılması ve iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik gerçek, etkili bir planın başlatılması" gerektiğine dikkati çeken iki Bakan, Gazze ablukası, yeterli yardım girişini engellemesi ve uluslararası hukuk kurallarını açıkça ihlal ederek UNRWA dahil uluslararası örgütleri hedef alması nedeniyle oluşan insani felaketten İsrail'in sorumlu olduğunu kaydetti.

İki Bakan ayrıca, "Gazze'yi işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçası olarak görmeyen ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesini garanti etmeyen her türlü yaklaşımı reddettiklerini" ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.