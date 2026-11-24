Ürdün ile Özbekistan arasında ticaret, tarım, madencilik ve bilgi teknolojileri başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları ve mutabakat zaptları imzalandı.

Ürdün Kraliyet Divanının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesini ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda düzenlenen imza törenine katıldı.

Törende iki ülke arasında uluslararası ilişkiler, kültür, ticaret, madencilik, bilgi teknolojileri, konut, belediye hizmetleri, su kaynakları ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini öngören anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalandı.

Kral Abdullah ile Mirziyoyev, tören kapsamında birbirlerine ülkelerinin devlet nişanlarını takdim etti.