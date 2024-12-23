Ürdün ve Suriye İlişkilerinde Tarihi Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün ve Suriye İlişkilerinde Tarihi Görüşme

Ürdün ve Suriye İlişkilerinde Tarihi Görüşme

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Suriye'nin yeni lideri Şara ile mülteci dönüşleri ve güvenliği görüştü.

23.12.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, bugün Şam'da Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi. İkili görüşmenin iki ülke arasında yapılacak iş birliklerinin yanı sıra, Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşleri, iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve kaçakçılık konularının ele alındığı belirtildi.

Amman, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin bugün Şam'da Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara (eski adıyla Ebu Muhammed el-Colani) ile bir araya geldiğini ve bunun Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sonra Şara'nın ikinci yüksek düzeyde diplomatik teması olduğunu belirtti. Safadi'nin ziyareti, Esad'ın devrilmesinden bu yana Ürdünlü üst düzey bir yetkilinin yaptığı ilk ziyaret oldu.

Esad'ın devrilmesinden sonra Ürdün'den Suriye'ye ilk diplomatik temas

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Safadi ve Şara'nın bir araya geldiği görüntüleri paylaşırken, görüşmeyle ilgili ayrıntı verilmedi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan bir açıklamada, Safadi'nin yeni Suriye liderinin yanı sıra "birkaç Suriyeli yetkiliyle" de görüşeceği belirtilmişti.

Ürdün medyasında yer alan haberlerde, ikili görüşmenin iki ülke arasında gelecekte yapılacak olan iş birliğinin yanı sıra, Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşleri, iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve kaçakçılık konularının ele alındığı vurgulandı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Momani: "Suriye'deki istikrar, Ürdün'ün çıkarınadır ve sınırlarında güvenlik sağlanacaktır

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani, dün gazetecilere verdiği demeçte, Amman'ın "kardeş Suriye halkının iradesinin yanında yer aldığını" belirterek, iki ülke arasındaki yakın bağları vurgulamıştı. Momani, Ürdün'ün Suriye'de güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edildiğini görmek istediğini ve "topraklarının birliğini" desteklediğini söyleyerek, savaşın yıktığı Suriye'deki istikrarın Ürdün'ün çıkarına olduğunu ve "sınırlarında güvenliği sağlayacağını" belirtmişti.

Ürdün'deki 7 bin Suriyeli, ülkelerine geri döndü

Ürdünlü yetkililere göre, 2011'den bu yana savaştan kaçarak Ürdün'e sığınan bazı Suriyeliler evlerine dönmeye başladı. Ürdün İçişleri Bakanlığı, 19 Aralık Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amman'ın ev sahipliği yaptığını söylediği 1 milyon 300 bin Suriyeli mülteciden 7 binden fazlasının ülkeden ayrıldığını bildirdi. Birleşmiş Milletlere göre ise Ürdün'de 680 bin Suriyeli mülteci kayıtlı.

Şara'nın üst düzey görüşmeleri

Ürdün, ayrıca bu ayın başlarında üst düzey Arap, Türk, AB ve ABD'li diplomatların yıllarca süren iç savaşın ardından kapsayıcı ve barışçıl bir geçiş çağrısında bulunduğu bir zirveye ev sahipliği yapmıştı.

Esad'ın devrilmesinin ardından yeni yönetimin lideri olan Şara, son günlerde Orta Doğu ve AB başta olmak üzere bir çok ülkeden üst düzey yetkiliyle görüşmeler yapmıştı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Ürdün, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün ve Suriye İlişkilerinde Tarihi Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
22:31 Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
21:37 Volkan Demirel’den olay tepki Şenol Güneş’in elini sıkmadı Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı
21:19 Narin’i kim neden öldürdü Sanık avukatları tv100’de Narin'i kim neden öldürdü? Sanık avukatları tv100'de!
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
20:23 Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 15:07:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün ve Suriye İlişkilerinde Tarihi Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.