Ürdün ve Suudi Arabistan'dan Lübnan'a Destek

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AMMAN/RİYAD, 1 Ekim (Xinhua) -- Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'a desteklerini açıkladı.

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla ülkesinin Lübnan'a olan sarsılmaz desteğini bir kez daha yineledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Safedi söz konusu ifadeleri Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile olan telefon görüşmesinde kullandı. Safedi, görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarını kınadı.

Safedi, Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla Lübnan'a savaşın etkileriyle mücadelede her türlü yardımı sağlayacaklarını ve derhal ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları destekleyeceklerini söyledi.

Safedi derhal ateşkes sağlanması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve Lübnan'a destek verilmesi için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada Ürdün'ün, Kral 2. Abdullah'ın talimatları doğrultusunda Lübnan'a iki yardım uçağı gönderdiği ve Lübnan'a ve halkına mümkün olan her türlü yardımı göndermeye devam ettiği ifade edildi.

Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah da aynı gün Lübnanlı mevkidaşı ile Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Suudi Dışişleri Bakanı, ülkesinin Lübnan'daki güvenlik ve istikrara verdiği desteğin altını çizdi.

Suudi Arabistan'dan Pazar günü yapılan açıklamada Lübnan'da son dönemde şiddet olaylarının tırmanmasının yakından takip edildiği vurgulanarak uluslararası toplum, bölgede barış ve güvenliğin korunmasına yönelik kararlı adımlar atmaya çağrıldı ve savaşın tehlikelerine karşı uyarı yapıldı.