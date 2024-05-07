Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki Refah kentine saldırı yapmasını engellemek istiyor

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Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine herhangi bir saldırı başlatmasının engellenmesi gerektiğini bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan'la telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Gazze'de ateşkes için sarf edilen çabaların ele alındığı aktarılan açıklamada, "Safedi ve Bin Ferhan, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon Filistinli kardeşimizin sığındığı Refah kentine yönelik herhangi bir askeri saldırının engellenmesi gerektiğini teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede İsrail ordusunun Gazze- Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı işgal ederek insani yardımların geçişine kapatmasının oluşturduğu tehlikeye dikkat çekildiğine vurgu yapılan açıklamada, Ürdün ve Suudi Arabistanlı bakanların uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in ihlallerini durdurması çağrısı yaptığına işaret edildi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.