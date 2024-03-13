Ürdünlüler İsrail Büyükelçiliği Yakınında Filistin Destekli Gösteri Düzenledi

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Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'ne ve Filistinlilere destek için İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenledi.

Siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine yüzlerce Ürdünlü, büyükelçiliğe birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplandı

Göstericiler sık sık "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Filistin", "Gazze diz çökecek dediler. Suçluya da normalleşene de yazıklar olsun. Bütün ülkem Hamas'la", "Hamas terörist dediler. Ürdün'ün tamamı Hamaslı" ve "Yürü, yürü ey Hamas, siz topsunuz, biz de mermiyiz" sloganları attı.

Katılımcılar ayrıca "Bu zafer pahalıdır", "Filistin'e giden yol silah namlusundan geçer", "Bizi normalleşmeye zorlayamazsınız", "Gazze yalnız değildir", "Gazze'ye yanıt olarak" ve "Gazze'yi aç bırakma suçuna karşılık yapılması gereken şey karadan ve havadan kalıcı bir yardım köprüsü kurmaktır" yazılı pankartlar açtı.

Ürdünlü milletvekili Yenal Ferihat, gösteri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ürdün halkının İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne en yakın noktada toplandığını ve her ne kadar İsrail büyükelçisi sınır dışı edilmiş olsa da büyükelçiliğin hala varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Ferihat, göstericilerin Filistin direnişine, Hamas'a ve Gazze Şeridi'ndeki tüm direniş gruplarına bağlılık sözü verdiğini ve tüm Ürdün halkının direnişi desteklediğini ifade etti.

Ülkede 1999'da kurulan Siyonizm ve Irkçılık Karşıtlığı Derneğinin basın sözcüsü Ahmed er-Rumhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriye Gazze'deki direnişi ve genel olarak Filistin halkını desteklemek için katıldıklarını söyledi.

Ürdün hükümetini Filistin davası konusunda gerçek bir duruş sergilemeye çağıran Rumhi, hükümetin olayın boyutuna ilişkin gerçek bir tepkisini hissetmediklerini dile getirdi.

Ürdün, 1 Kasım 2023'te Tel Aviv Büyükelçisini geri çekmeye karar vermiş ve İsrail'in Amman Büyükelçisinin Ürdün'e dönmesini reddetmişti.