Ürdünlüler İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne saldırılarına tepki gösterdi

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Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan yüzlerce kişi İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi düzenledi.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği yakınlarındaki İbadu'r Rahman Camisi önünde cuma namazından sonra toplanan Ürdünlüler, İsrail'in yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin bayraklarının yanı sıra Gazze Şeridi'ne destek içerikli pankartlar taşıyan göstericiler, " Körfez'deki Arap ülkelerinden Ürdün üzerinden İsrail'e ürün taşımacılığını" ima ederek "Karadan sağlanan köprü ihanettir" şeklinde sloganlar attı.

Ürdünlüler ayrıca, cuma namazından sonra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ürdün makamları, Aralık 2023'te topraklarından İsrail'e ürün nakliyesinin olduğuna dair iddiaları yalanlamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 514 Filistinli öldürüldü, 69 bin 616 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.