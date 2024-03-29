Ürdünlüler İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti

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Ürdün'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Ürdün'ün başkenti Amman ile İrbid ve Zerka kentlerinde bir araya gelen Ürdünlüler, Gazze'deki Filistinlilere destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in saldırılarının son bulmasını isteyen eylemciler, İsrail'in abluka altındaki Gazze'yi kıtlığa sürüklemesini de protesto etti.

Göstericiler ayrıca Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinin kapatılmasını ve Filistin ile sınırın açılmasını istedi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ayrıca "saldırıları ve aç bırakmayı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Ürdünlüler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında yaklaşık bir haftadır gösteriler düzenliyor.

Ürdün, 1 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmış, protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisi'nin dönmesine de izin vermeyeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.