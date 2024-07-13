Ürdünlüler İsrail'in Han Yunus saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Ürdünlüler İsrail'in Han Yunus saldırısını protesto etti

Ürdünlüler İsrail\'in Han Yunus saldırısını protesto etti

Ürdünlüler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'un El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği yakınlarında toplandı. Göstericiler, İsrail'in terör örgütü olduğunu ifade eden pankartlar taşıyarak, İsrail Büyükelçiliğinin kapatılmasını talep etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.

13.07.2024 23:59
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Ürdünlüler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Başkent Amman'da yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Mevasi bölgesinde düzenlediği saldırılara tepki göstermek için İsrail Büyükelçiliği yakınlarındaki el-Kaluti Camisi önünde toplandı.

"Direnişe evet", "Seninleyiz ey Hamas" sloganları atan göstericiler, Allah'a, Filistin halkını, direnişini ve liderlerini koruması için dua etti.

Ürdünlüler, "İsrail'in bir devlet değil terör örgütü olduğunu" ifade eden pankartlar taşıyarak, Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinin kapatılmasını talep eden sloganlar attı.

İsrail ordusunun, bugün, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda da 90 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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