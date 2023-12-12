Üretken Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı Başladı

Yapay zekanın teknolojik gelişimdeki etkisinin mercek altına alındığı Üretken Yapay Zeka Uygulamaları Ulusal Konferansı, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın yapay zeka ses ve görüntü işleme teknolojileri kullanılarak hazırlanan konuşmasıyla açıldı.

Gazi Üniversitesinin düzenlendiği konferans, üniversitenin Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda başladı. Konferansa, Rektör Yıldız'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Merkezi Direktörü Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, yapay zeka uygulamaları geliştiren sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Yıldız, katılımcıları selamlamasının ardından "Konuşmama üretken yapay zeka ile devam edeceğim." diyerek sözü yapay zekaya bıraktı.

Daha sonra Yıldız'ın yapay zeka görüntü ve ses işleme teknolojilerinin kullanılarak hazırlanan konuşması konferans salonunda perdeden izletildi.

Bu konuşmasında Yıldız, yapay zekanın çağın en heyecan verici ve hızla gelişen alanlarından biri olarak karşılarında durduğunu, teknolojinin sadece birkaç yıl içinde yaşam tarzını, iş dünyasını ve eğitimi kökten değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Günümüzde, yapay zeka sadece teknoloji dünyasının sınırlarını zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda iş dünyasını dönüştürüyor ve eğitimde yeni olanaklar sunuyor. Bu teknoloji, sağlık hizmetlerinden ulaşıma, finanstan güvenliğe kadar birçok alanda devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Ancak, bu büyük potansiyel ile birlikte sorumlulukları ve etik meseleleri de beraberinde getiriyor. Yapay zeka uygulamaları şeffaflık, güvenlik ve veri gizliliği gibi konularda titizlikle ele alınmalıdır. Bu teknolojinin insanlığa katkı sağlaması için toplumların bu gelişmelere etik ve sorumlu bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir.

Bugün burada, yapay zeka alanında son gelişmeleri, uygulamaları ve gelecekte bizi bekleyen olanakları tartışmak ve bu teknolojinin toplumsal etkilerini anlamak için bulunuyoruz. Birlikte, yapay zeka dünyasının parlak ve heyecan verici geleceği hakkında düşünmek, fikir alışverişinde bulunmak ve toplumlarımıza nasıl katkı sağlayabileceğimizi araştırmak için buradayız."

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Merkezi Direktörü Prof. Dr. Sağıroğlu da yapay zekanın bugüne kadar beklediğinden daha hızlı bir gelişim gösterdiğini kaydetti.

Bu alandaki çalışmaların dar yapay zekadan üretken yapay zekaya, üretken yapay zekadan ise genel yapay zekaya geçtiğini dile getiren Sağıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Teknoloji eğitimi yapan üniversiteler artık sunuculara taşınacak, sınıf eğitimleri kişisel sanal eğitime dönüşecek, iş ve işlemler otomatikleşecek ve zekileşecek, para yerini dijital varlıklara bırakacak, avatar arkadaşlıklar daha hızlı yaygınlaşacak, dünyanın ortak dili olan matematik ile herkes herkesle yapay zeka modelleri üzerinden anlaşıp, birbirini anlayıp konuşabilecek, her alana özgü yeni çözümler veya uygulamalar geliştirmek mümkün olacak. Korkarım üniversiteler kapatılacak. İşsiz kalan öğretim üyeleri olacak, işini seven ve kendini geliştirenler ancak ayakta kalacak."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil ise Türkiye'nin yapay zeka alanında gelişimini sağlamak ve bu alanda bir lider olmak için gençlerin doğru şekilde yönlendirilmesi ve ilham alması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın geliştirilmesi konusunda kar odaklı şirketlerin dominasyonun da dengelenmesini hedeflediğini vurgulayan Yozgatlıgil, "Bu strateji hem ulusal hem küresel düzeyde önemli bir adım olarak görülebilir. ABD ve Çin gibi ülkelerin bu alanda hızlı ilerlemeleri bir nevi yeni bir hegemonya yarışını andırıyor. Türkiye bu durumda yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulamasında önemli bir role sahip olmayı hedefliyor." dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Sağıroğlu başkanlığında düzenlenen oturumda sektör temsilcileri yapay zekanın uygulanışlarıyla ilgili sunumlar yaptı.