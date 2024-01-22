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Ürfi Çetinkaya'nın Sadettin Tantan'a hakaret davası zamanaşımı nedeniyle düştü - Son Dakika
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Ürfi Çetinkaya'nın Sadettin Tantan'a hakaret davası zamanaşımı nedeniyle düştü

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan Ürfi Çetinkaya'nın, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, zamanaşımı nedeniyle düştü. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın hakaret suçundan açılan davanın zamanaşımı süresinin dolması sebebiyle düşmesine karar verdi.

Ürfi Çetinkaya\'nın Sadettin Tantan\'a hakaret davası zamanaşımı nedeniyle düştü
22.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:23
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Özden ATİK/ İSTANBUL, UYUŞTURUCU ticareti suçundan kırmızı bültenle aranırken 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle İstanbul'da operasyonla yakalanarak tutuklanan Ürfi Çetinkaya'nın bir dönem İçişleri Bakanlığı yapmış olan Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava zamanaşımı nedeniyle düştü.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, halen Menemen R Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Ürfi Çetinkaya katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki celse verdiği zamanaşımı yönünden düşme talep ettiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

TANTAN'IN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Şikayetçi Sadettin Tantan'ın avukatı Emre Kaplan, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Çetinkaya'nın avukatı Hatip Mercan ise suçun oluşmadığını belirterek müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise zamanaşımı nedeniyle davanın düşürülmesini istedi.

DAVA DÜŞTÜ

Mahkeme, sanık Çetinkaya hakkında "hakaret" suçundan açılan davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sanık Ürfi Çetinkaya'nın 9 Mayıs 2012'de başka bir suçtan yargılandığı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği dilekçede hakaret içerikli bir ibare kullandığı iddia ediliyordu. Çetinkaya'nın üzerine atılı suçun 5 yılın altında cezayı gerektirdiği ve zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu belirtilerek savcının mütalaasında zamanaşımı süresinin 10 Ocak 2021 tarihi itibariyle dolduğu ve davanın zamanaşımına uğramış olması nedeniyle düşmesine karar verilmesi talep ediliyordu.

Kaynak: DHA
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