Urla Bağ Yolu, Sürdürülebilir Destinasyonlar Arasında

Güncel

(İZMİR)- Urla Bağ Yolu, Green Destination'ın 2024 yılı için belirlediği "En İyi 100 Sürdürülebilir Destinasyon Hikayesi" listesine girerek uluslararası bir başarıya imza attı. İlçenin sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve yerel üretim değerleri bu ödülle bir kez daha taçlandı.

Urla, tarihi ve doğal güzellikleri kadar sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla da adından söz ettiriyor. Urla Bağ Yolu, Green Destination tarafından hazırlanan 2024 En İyi 100 Sürdürülebilir Destinasyon Hikayesi listesine girerek uluslararası bir başarıya imza attı. Bu önemli başarı, Eski Tamirhane Binası'nda düzenlenen lansman etkinliğiyle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Urla Bağ Yolu Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte ödül alan kişi ve kurumlar Green Destinations'ın Güney Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Temsilcisi Iyad Kayali'den sertifikalarını teslim aldı.

"Sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzun tescili"

Etkinlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, bu ödülün Urla'nın sürdürülebilir kalkınma vizyonuna uluslararası bir tescil olduğunu vurguladı. Başkan Balkan, "Urla, binlerce yıllık zeytin ve bağcılık geleneğiyle geçmişine sıkı sıkıya bağlı, ancak geleceğini sürdürülebilir bir anlayışla inşa ediyor. Bu ödül, hem doğamızı hem de kültürel mirasımızı koruma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir" dedi. Başkan Balkan, ilçenin binlerce yıllık geçmişine ve köklü tarım geleneklerine vurgu yaparak "Urla, bir sofranın etrafında toplanan bir aile gibi, geçmişten bugüne üretim ve tarımın çevresinde kenetlenmiştir. Bugün de bu köklere bağlı kalarak, geleceğini sürdürülebilir bir şekilde inşa etmeye kararlıdır" diye konuştu.

Urla'nın hikayesi uluslararası arenada

Başkan Balkan, konuşmasında kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, köy parsellerinin geri kazandırılması ve yerel üretimin teşviki gibi projelerle Urla'nın ekolojik ve ekonomik dengesini koruma hedeflerini ortaya koyarken bu yıl ilki düzenlenecek olan Zeytin ve Sanat Festivali gibi etkinliklerle ilçenin kültürel ve gastronomik ivmesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. 2024 yılında "Avrupa'nın En İyi Hikayeleri" arasında yer almayı başaran Urla Bağ Yolu'nun bu hedefin yalnızca ilk adımı olduğuna dikkat çeken Başkan Balkan, "Bu ödül, Urla'nın ekolojik dengeyi, yerel üretimi ve kültürel mirası önceliklendiren vizyonunun bir göstergesidir. 2025 yılına kadar tüm ilçeyi kapsayan daha geniş bir sürdürülebilir kalkınma planı için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ödüller takdim edildi

Etkinlikte, Urla Bağ Yolu'nun üyeleri ve Urla'nın sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına liderlik eden isimler ödüllendirildi. Ödül alanlar şu şekilde sıralandı:

Çakır Winery Vineyard

İki Deniz Arasında Winery and Vineyards

Hus Wines

MMG Wines – Şatomey Şarapçılık

Mozaik Şarapçılık

Perdix Wines

Statera Vineyards

Urlice Şarapçılık

Urla Wines

Usca Şarapçılık

Urla Bağ Yolu adına Reha Öğünlü

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan